Türk tenis tarihinde bir ilk: Atakan Karahan, Avrupa birincisi

14 yaş klasmanında Avrupa birincisi olarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Atakan Karahan, NTV'ye konuştu. Atakan'ın yeteneği, tenisin efsane ismi Roger Federer'in antrenörü Ivan Ljubıcic'in de dikkatini çekmiş. Genç tenisçinin gelecekteki hedefi ülkemizi Grand Slam'lerde temsil etmek. (Haber: Gürkan Ak Kamera: Rafet Topçu, NTV Haber)

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