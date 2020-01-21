Türk tenis tarihinde bir ilk: Atakan Karahan, Avrupa birincisi
14 yaş klasmanında Avrupa birincisi olarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Atakan Karahan, NTV'ye konuştu. Atakan'ın yeteneği, tenisin efsane ismi Roger Federer'in antrenörü Ivan Ljubıcic'in de dikkatini çekmiş. Genç tenisçinin gelecekteki hedefi ülkemizi Grand Slam'lerde temsil etmek. (Haber: Gürkan Ak Kamera: Rafet Topçu, NTV Haber)
21.01.2020 - 11:02| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 11:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.