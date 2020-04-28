Türkiye liglerinde alınacak corona virüs tedbirleri neler? (Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıkladı)

Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Peki maçlar oynanırsa ne gibi tedbirler alınacak? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, uygulanacak bazı kuralları anlattı, hakemlerin de hazır olduğunu söyledi.

NTV 28.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 13:19

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