Ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ı efsane yapan kariyeri

Helikopter kazası sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu Kobe Bryant, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti. 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Kobe, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu. İşte Bryant'ın unutulmaz kariyeri....

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