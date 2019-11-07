Vedat Muriqi NTV'ye konuştu: Başkan Ali Koç milli maçlarımdan sonra beni arıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi NTV'ye konuk oldu. NTV ekibinden Yusuf Kenan Çalık'ın sorularını yanıtlayan Muriqi, "Dedem Fenerbahçeli olmalı sağladı. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Fenerbahçe hangi takım diye merak ediyordum, dedem anlatırdı" dedi ve "Ali Koç milli maçlarımdan sonra beni arıyor" şeklinde konuştu.

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