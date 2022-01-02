‘Yaramazlık yapıyor' diye Wushu’ya gönderildi: Avrupa Şampiyonu oldu
Konya’da 11 yıl önce 6 yaşındayken ‘yaramazlık yapıyor’ diye ailesinin Uzak Doğu sporu ‘Wushu Kung Fu’ kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden, Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa’da 2019 yılında şampiyon olan Öden, bu yıl online gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası’nda da ikincilik elde etti. 11 yılda 115 madalya kazanan Öden ‘‘İlk başladığımda bu başarıların geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Hocalarım, ailem, arkadaşlarım çok gurur duyuyor benimle. Ben zaten herkesten daha çok seviniyorum’’ dedi.
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