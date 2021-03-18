Yeşil sahaların Çanakkale şehitleri

Çanakkale Savaşı’na 3 büyük takımın futbolcuları da katıldı. Onların hikayeleri ise üç kitaba konu oldu. ‘Çanakkale Aslanları’, ‘Çanakkale’de Efsane Fenerbahçeliler’ ve ‘Çanakkale’de Kartal Sesi’ isimli üç eser, savaşın yapıldığı dönemde hem cephede hem de futbol sahalarında kahramanlık destanı yazan futbolcuların hikayelerini anlatıyor.

NTV 18.03.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 13:35

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