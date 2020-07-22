Yıldırımdan mucize kurtuluş

Rusya'da bir futbolcuya sahada yıldırım çarptı. 16 yaşındaki kaleci dehşet verici olayın ardından hastanede 3 hafta tedavi gördü. İvan Zaborovsk talihsiz olaya dair kolyesinin göğsünde bıraktığı izi taşıyor.


NTV 22.07.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:02

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