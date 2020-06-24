Zeljko Obradovic'in başarı öyküsü

Türk basketbolunda bir devir kapandı. Fenerbahçe Beko'nun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, 1 Euroleague zaferi yaşadığı sarı-lacivertlilerdeki kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. İşte efsane antrenör Zeljko Obradovic'in 7 yıllık Fenerbahçe serüveni...
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NTV 24.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:28
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