50 yıl sonra bir ilk yaşandı! Buzda ters takla attı
10.02.2026 10:27
NTV - Haber Merkezi
2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na buz pateninin yeni prensi İlia Malinin damga vurdu... Altın madalyayı unutulmaz bir performansla kazanan Birleşik Amerikalı, buzda 50 yıl sonra ters takla atan ilk sporcu oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.