50 yıl sonra bir ilk yaşandı! Buzda ters takla attı

10.02.2026 10:27

NTV - Haber Merkezi

2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na buz pateninin yeni prensi İlia Malinin damga vurdu... Altın madalyayı unutulmaz bir performansla kazanan Birleşik Amerikalı, buzda 50 yıl sonra ters takla atan ilk sporcu oldu.