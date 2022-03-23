Anadolu Efes: 93 - Real Madrid: 90 (Euroleague maç özeti)
Eurolegue 31.hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 5 oyuncundan aldığı skor katkısıyla 8. dakikada 7 sayılık fark elde etti. Dunston ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes, bitime 14 saniye kala skoru eşitledi. İspanya temsilcisi, kalan bölümde Poirier'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Real Madrid farkı 12 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 51-44 üstün gitti. Real Madrid, ilk 2 çeyrekte olduğu gibi üçüncü periyoda da iyi başladı. Larkin ve Moerman ile skor üreten Anadolu Efes'e 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 5 basketle cevap veren Real Madrid, son bölüme 79-72 önde girdi. Bryant ve Micic ile kritik basketler bulan ve yaptığı etkili savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.
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ntv.com.tr - AP 23.03.2022 - 12:00| Son Güncelleme : 23.03.2022 - 12:10
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