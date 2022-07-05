Başpehlivan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.
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DHA 05.07.2022 - 14:36| Son Güncelleme : 05.07.2022 - 14:44