Bayburt’ta Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırı
Bayburtspor taraftarı TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final maçı için Bayburt’a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırdı. Otel önünde toplanan kalalabalık grup, küfürlü tezahüratlar yaparak otele havai fişek ve maytap attı. Yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdarespor’u sahasında 3-1 yenmişti.
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İHA - DHA 23.05.2022 - 10:38| Son Güncelleme : 23.05.2022 - 10:46
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