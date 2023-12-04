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Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı! Yeni başkan Hasan Arat kimdir?

Beşiktaş'ta rekor katılıma sahne olan başkanlık seçimini Hasan Arat kazandı. Olağanüstü genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, siyah-beyazlıların 35'inci başkanı oldu. 7271 oy alarak rakibine 2714 oy fark atan Arat, ilk konuşmasında camiaya teşekkür etti. İşte 5 yıl profesyonel basketbol oynadığı siyah-beyazlılarda başkanlığa kadar yükselen Arat'ın hikayesi...

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