Derya Ceren Çağlayan: Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir
Antalya’da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kendi klasmanında Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, kürsüde yaşanan bayrak kriziyle ilgili ‘‘Bayrağımızı dalgalandırmak ve şereflendirmek için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir’’ dedi. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Bşk.Niyazi Kurt da ‘‘Sporcumuz ısrarla bulunması gerektiği alanı muhafaza etti. Sonrasında zaten Kazak ve diğer yetkililere bayrak açma prosedürüyle ilgili uyarılar yapıldı’’ dedi.