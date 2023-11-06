Dili boğazına kaçan kaleci, hakem müdahalesiyle hayata döndü
TFF 2’nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl’ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hakem Bingöl'e teşekkür eden 21 yaşındaki kaleci, "Maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün o an bu müdahaleyi yapması beni hayatta tuttu. Sağlık eğitiminin ne kadar önemli olduğu benim hayata tutunmam ile belli oldu." diye konuştu.
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