Dünyanın konuştuğu Türk sporcu: Yusuf Dikeç NTV'ye konuştu
Paris 2024'te atıcılık branşında gümüş madalya kazanan ve atışı sırasında duruşuyla dünyanın en çok konuşulan Türk sporcusu olan Yusuf Dikeç, yurda döndü ve ilk röportajını NTV'den Deniz Tüysüz'e verdi. Milli sporcu, "Biz oraya giderken 85 milyonun duası vardı öyle gittik. Bize verilen rol orada yarışmaktı biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." diye konuştu. Ayrıca 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarını işaret eden Dikeç, orada altın madalyayı hedeflediğini söyledi.
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