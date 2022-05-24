Ergin Ataman tarihi şampiyonluğu NTV'ye anlattı

Anadolu Efes'i üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçen Ergin Ataman, zaferin ardından ilk kez NTV'ye konuştu. Başarılı başantrenör, "Çok rahattım, kazanacağımıza inanıyordum" dedi.

Haberler - NTV Haber 24.05.2022 - 01:43 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 01:53

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