EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncularından depremzedeler yararına maç
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-İsviçre maçı nefesleri kesmişti. 9 Eylül'de her iki ülkenin milli takımları, o günkü kadrolarıyla, İsviçre'nin Lozan kentinde bu kez dostluk maçı yapacak. Bu organizasyondan elde edilecek gelir, başta Hatayspor olmak üzere depremde zarar gören futbol takımlarına verilecek. İşte ayrıntılar... (Haber: Korhan Varol)
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