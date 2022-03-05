Ev hanımlarından oluşan futbol takımı ilk antremanına çıktı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev hanımlarından oluşan futbol takımı Dimispor, ilk antrenmanını yaptı. Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle 14 kadından kurulan ve adını şalvara benzeyen yöresel kıyafetten alan takım, sahaya çıktı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Yaman Yıldız'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından tek kale maç yaptı.
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Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 15:41| Son Güncelleme : 05.03.2022 - 15:43
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