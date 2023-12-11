Ezeli rakipler zirvede baş başa: Şampiyonluk düellosu 24 Aralık'ta
Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının ilk 15 haftasında zirvede iki takım kaldı. Lig tarihinin en iyi sezon açılışını yapan Fenerbahçe ve Galatasaray, en yakın rakiplerine 11 puan fark attı. Beşiktaş'ta ise teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından kalite farkına dikkat çekti. "Sezon başında daha iyi oyuncular alınabilirdi." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Maç
- Beşiktaş
- Fenerbahçe