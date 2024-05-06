Fenerbahçe Doğuş'un gurur gecesi: 7 sporcu 2024 Olimpiyatları'nda
Paris 2024 olimpiyatlarına gidecek olan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı sporcuları bu tarihi başarıyı özel bir bir kutlamayla taçlandırdı. Kulüp Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk'in verdiği akşam yemeğinde buluştu. Şahenk, "Yelken sporuna olan desteğimiz sürecek." dedi. Koç da başarının mimarı Doğuş grubudur, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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