Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Marmaray’da taraftarlar arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 10:31 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 10:37

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