Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Marmaray’da taraftarlar arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.
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DHA 16.05.2022 - 10:31| Son Güncelleme : 16.05.2022 - 10:37
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