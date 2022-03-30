Futbolun efsane isimleri gösteri maçında sahneye çıktı
Futbolun efsane isimleri gösteri maçında sahneye çıktı. Dubai'deki EXPO Fuarı'nde düzenlenen maçta, birbirinden güzel goller vardı. Organizasyonda Javier Saviola, Michel Salgado, Kaka, Jay Jay Okocha, Seedorf, Puyol ve Julio Cesar gibi isimler forma giydi.
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