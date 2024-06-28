İstanbul'da milli maç coşkusu: Türkiye-Çekya maçı dev ekranlardan takip edildi
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Çekya'nın karşılaştığı maç İstanbul'un birçok noktasında takip edildi. O noktalardan biri de Şişli’de bulunan Yapı Kredi Bomontiada'ydı. Futbolseverler alana kurulan dev ekranda maçı izledi. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de maç öncesi yapılan söyleşide, 2008 yılındaki turnuvada attığı iki golle galibiyette büyük rol oynadığı Türkiye-Çekya maçını anlattı.
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