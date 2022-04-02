Kadınlar futbolu istenmeyen görüntülere sahne oldu
Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif - Fenerbahçe maçının duraklama bölümünde saha karıştı.Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ndeki mücadelenin 90+8'inci dakikasında konuk ekip öne geçince, gerilim arttı.102'nci dakikada Fenerbahçe'nin taç atışı sonrasında tribünlerden yabancı madde atıldı. Yaşanan arbedede Fenerbahçe teknik heyeti ile oyunculardan Göksu Gökçe, taş ve krampon darbeleri nedeniyle yaralandı. Sarı Lacivertliler olaylı maçın ardından çevik kuvvet korumasıyla soyunma odasına gitti.
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