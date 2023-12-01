Konferans Ligi'nde tarihi hezimet: Beşiktaş evinde, Fenerbahçe deplasmanda farklı yenildi
Türk futbolu dün gece Avrupa kupalarındaki hüsran gecesini yaşadı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilirken, Beşiktaş da sahasında Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu. Dün gece alınan sonuçlar, Türk futboluna hangi uyarıları verdi? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'nın üçüncü turnuvasında neden grup aşamasında zorlanıyor? Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Umut Eken, merak edilen soruları NTV'de yanıtladı.
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