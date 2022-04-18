Maç sırasında fenalaşan kaleci hayatını kaybetti

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi. Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 06:00 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 06:07

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