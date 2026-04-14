Mardin'de penaltı sonrası çıkan kavgada futbolcu tutuklandı
14.04.2026 03:05
DHA
Mardin Süper Amatör Lig’de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı. Yusuf Çiftçi'nin başına tekme atan Sedat Korul ise tutuklandı.
