Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Böyle bir dönemde böyle bir başarı elde ettiği için çok mutlu olduğunu anlatan Danışman, ''Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir ya, çünkü bir anlamı yoktur yaptığını şeyin artık. işlte tam böyle bir zamanda, sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum'' dedi.