Montero’nun karıştığı zincirleme kaza kamerada

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero Beykoz’da trafik kazası yaptı. Üç cipin karıştığı kazayı güvenlik kameraları kaydetti. Sesleri duyup yola inen Beşiktaş taraftarı Şaban Kılıç o anları ‘‘Baktım arabalar pert olmuş. Bir cip daha geldi, bizim Beşiktaşlı Vida’yı gördüm. Vida hemen Montero’nun yanına gitti, konuştu’’ diye anlattı. Görüntülerde yolda duran bir cipe arkadan gelen başka bir cipin çarptığı sonra da Montero’nun kullandığı cipin onlara çarpmasıyla zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.
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Haberler 14.04.2022 - 15:40| Son Güncelleme : 14.04.2022 - 15:51
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