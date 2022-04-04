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Özdemir’i istifaya götüren süreçte neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında TFF Başkanı olarak seçilmişti. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. NTV yorumcusu Önder Özen, Özdemir’i istifaya götüren süreçte yaşananları değerlendirdi.

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 15:46

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