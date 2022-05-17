Ringde hayatını kaybeden Türk boksörün son anları kamerada

Almanya’da boks maçı sırasında kalp krizi geçirerek ringe yığılan 36 yaşındaki boksör Musa Askan Yamak, hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasının kaydettiği görüntülerde, Yamak’ın üçüncü raunda bir anda yere yığıldığı görülüyor. Profesyonel kariyerine 2017’de başlayan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçın tamamını kazanmıştı. Almanya’da yaşayan Giresunlu boksör, Dünya Boks Federasyonu ve Global Boks Federasyonu’nun kemerlerini elinde bulunduruyordu.

Haberler - İHA 17.05.2022 - 16:16 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 16:36

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