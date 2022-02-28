Sığınaktan video çekip yardım istedi

Gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna’nın Harkov kentinde mahsur kaldı. Bir dönem Almanya’da Werder Bremen ikinci takımının kadrosunda yer alan Doğan, Ukrayna’nın Metalist Kharkiv takımına transfer olacaktı. İmzayı atmak için Harkov’a gittiği gün Rus askerlerinin saldırısı başladı. Doğan, bir video çekerek sığınakta 50-60 kişi olduklarını anlattı ve ‘‘Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 15:02 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 15:10

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