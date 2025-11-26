Sivasspor'lu oyuncu kayıp! Takımdan izinsiz ayrıldı

26.11.2025 10:14

NTV - Haber Merkezi

1.Lig ekiplerinden Sivasspor'da beklenmedik bir kriz yaşandı. Takımın Brezilyalı genç kanat oyuncusu Luan Campos, kulüp yetkililerine haber vermeden eşyalarını toplayarak tesisleri izinsiz şekilde terk etti.