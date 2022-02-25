Sporun efsanelerinden yardım çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, spor dünyasını da etkiledi. UEFA, 28 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya’dan alınması için bugün toplanacak. Sporun efsane isimleri Ukrayna’ya destek çağrısı yaparken, Rusya Grand Prix’sinin de Formula 1 takviminden çıkarılması gündemde.
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