Stefan Kuntz NTV'ye konuştu

Futbolda gözler Dünya Kupası play-off'larında oynanacak Portekiz - Türkiye maçına çevrildi. Kritik mücadele öncesinde N Futbol'a konuk olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Sadece savunursanız Portekiz'e karşı kazanamazsınız, santradan itibaren onlara 'Bu maç hiç kolay olmayacak' dedirtmemiz lazım" dedi.

Haberler - NTV Haber 22.03.2022 - 02:22 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 02:32

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