Terim'e benzetilmekten hoşnut: Parkenin "topuklu" antrenörü Selen Erdem
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor. Konu hakkında konuşan Erdem, "Beni ilk defa görenler, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesi yapıyor. Öyle diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Biraz gergin ve asabi tavrım var herhalde. Tek Türk kadın başantrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.
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