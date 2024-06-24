Spor dünyasının konuştuğu görüntü: Montella, Arda Güler'in elinden formasını aldı
A Milli Futbol Takımı'nın dünkü antrenmanı sırasında teknik direktör Vincenzo Montella'ın Arda Güler'in elindeki yeleği alarak bireysel çalışmaya geçmesini söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yaptı. Açıklamada "Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir." denildi.