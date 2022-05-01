Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 77 puana ulaştı ve şampiyonluğu garantiledi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 38 sezon sonra mutlu sona ulaşırken, Avcı bu başarıya ulaşan 3. teknik adam oldu.
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