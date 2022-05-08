Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincindeki zor anları
Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının bitiminde bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür’ün, taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda taraftarın Abdülkadir Ömür’ü öpmeye ve havaya kaldırmaya çalıştığı görülüyor. O sırada bir taraftarın ‘‘Sakin olun, durun, boğuldu adam’’ dediği duyuluyor.
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DHA 08.05.2022 - 11:20| Son Güncelleme : 08.05.2022 - 11:28
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