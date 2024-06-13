Paris 2024'e doğru | Milli yelkenci Lara Nalbantoğlu: Fenerbahçe-Doğuş işbirliği çok önemli
Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Lara Nalbantoğlu, ilk kez katılacağı olimpiyat oyunları öncesi heyecanlı. 22 yaşındaki sporcu, deneyimli ekip arkadaşı Deniz Çınar ile başarılı bir ikili olduklarını söyledi. 22 yaşındaki milli sporcu, amatör branşlarda sponsor desteğinin önemini vurguladı, Fenerbahçe ile Doğuş arasındaki işbirliğini örnek gösterdi.
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