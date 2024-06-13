Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak. A Milli Takım ilk maçına 18 Haziran'da çıkacak. Türkiye tarihinde yarı final bulunan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6. kez mücadele edecek. Ay-yıldızlıların puansız ayrıldığı turnuvalar da oldu, "Türkler otobüse binmeden sakın sevinmeyin" dedirttiği de... İşte Milliler'in Avrupa şampiyonasındaki tarihi...
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Avrupa Futbol Şampiyonası
- Futbol
- Milli Takım
- Euro 2024