Ukraynalı voleybolcu sempatik dansıyla gündemde

Ukraynalı voleybolcu Yuliya Gerasymova maç arasında yaptığı dansıyla gündeme geldi. Gerasymova bir izleyiciye sempatik dansıyla yanıt verince sosyal medyada fenomen oldu. Video 5 günde 100 milyondan fazla izlendi. Gerasymova dansında tribündeki seyirciye önce telefon aramasını çağrıştıran hareket , ardından da kısa bir dans yapıyor. Şu anda Ukrayna Ligi'nde oynayan Gerasymova Türk voleybol severlerin de yakından tanıdığı bir isim. Gerasymova 2018'de Türkiye'de Karayolları Spor Kulübü'nde forma giydi.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:35

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