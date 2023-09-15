Vargas'ın Suriyeli berberi: Savaştan kaçtı, sosyal medya fenomeni oldu
9 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçtı. Türkiye'ye geldi. Birçok işte çalıştı, Türkçe öğrendi, İstanbul'da berber dükkanı açtı. Hastanede tanıştığı bir Türk hemşireyle evlendi. Yaratıcı ve renkli saç stilleriyle sosyal medya fenomeni oldu. İşte voleybolcu Vargas'tan, birçok futbolcuya, ünlülerin saçlarına şekil veren Abdülmecid Kanavati'nin ilginç hayat hikayesi...
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