Yüzüne top geldi, dili boğazına kaçtı! Doktor hakem futbolcuyu kurtardı
Pazar günü oynanan Esenler Erokspor - Erzurumspor maçında, konuk ekibin futbolcusu Gökhan Akkan, yüzüne çarpan top sonrası yerde kaldı ve dili boğazına kaçtı.
Doktor olan maçın hakemi Raşit Yorgancılar, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale ederek, boğazına kaçan dili çıkarttı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.
Hem futbolcu hem de hakem Yorgancılar, neler yaşadıklarını muhabir Deniz Tüysüz'e anlattı.
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