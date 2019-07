Sporun Not Defteri 1 Temmuz 2019

01.07.2019 - 11:32

Günün tüm spor gelişmeleri NTV'de... Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey... Emek Ege ile Sporun Not Defteri, hafta içi her gün saat 10.15'te NTV'de.