18 metrelik dev ‘Gundam’ robotundan gösteri

Japonya’da manga ve anime kültürünün tanınmış figürlerinden olan ‘Gundam’ robotu kış festivalindeki gösterisiyle ilgi odağı oldu. 18 metre boyunda, 25 ton ağırlığındaki dev robot, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebiliyor. Dev robot, popüler anime dizisi ‘Mobile Suit Gundam’ın 40’ıncı yıldönümü dolasıyla yapıldı.
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