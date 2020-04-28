2020 en sıcak yıl olma yolunda

Corona virüs karantinası sebebiyle hava kirliliğinin yanı sıra sera gazı salınımları da düştü ancak bilim insanları, uzun vadeli değişime ihtiyaç olduğunu söylüyor. Tahminlere göre, 2020 kaydedilmiş en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.
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NTV 28.04.2020 - 12:19| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 12:41
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