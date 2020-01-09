2020'de beklenen teknolojik gelişmeler ... Dijital Dünyadan 9 Ocak 2020

Bugüne kadar teknolojide ne bekleniyordu, ne oldu? Hedeflenen noktaya ne kadar yaklaşabildik? 2020'de dijital dünyada beklenen pekçok gelişmeyi Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.

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