2020'de beklenen teknolojik gelişmeler ... Dijital Dünyadan 9 Ocak 2020
Bugüne kadar teknolojide ne bekleniyordu, ne oldu? Hedeflenen noktaya ne kadar yaklaşabildik? 2020'de dijital dünyada beklenen pekçok gelişmeyi Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.
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