3 boyutlu yazıcı ile siper maske üretimi (NTV ekibi üretim sürecine tanık oldu)

Corona virüs salgını nedeniyle maskelere talep giderek artıyor. Özellikle sağlık çalışanlarının, gözleri de koruyan siper maskelere ihtiyacı var. Bunun için Türkiye çapında bir seferlerlik başlatıldı. 3 boyutlu yazıcıları olanlar, bu siper maskelerden üretiyorlar. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bu siperlerden birinin üretildiği Üsküdar Bilim Merkezi'nde üretim sürecine tanık oldu.

NTV 31.03.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 14:44

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